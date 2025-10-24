Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde cinayet işlemek için komplo kurmakla ilgili tüm suçlamaları kabul eden Asadof aleyhindeki terörizm suçlamalarının geri çekildiğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılının Eylül ayında bir İsrailli iş adamı ile dört yakın arkadaşını öldürmeyi planladığı gerekçesiyle tutuklanan Orhan Asadof isimli Azeri şahısla alakalı terör davasında gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Dünkü duruşmada iddia makamı ile savunmanın uzlaşmaya vardığını kaydeden gazete, Başsavcının Asadof aleyhinde müebbet hapis cezasına kadar varabilen sonuçlar doğurabilecek terör suçlamalarını geri çektiğini kaydetti.

42 yaşındaki Asadof’un ise cinayet işlemek için komplo kurmakla ilgili tüm suçlamaları kabul ettiğini belirten gazete, bunun 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilen bir suç olduğuna işaret etti.

Ulusal güvenlik nedeniyle kapalı oturumda yapılan davaya ilişkin son gelişmelerle alakalı bilgilerin, savcı Polina Eftivulu ile savunma avukatı Kostis Evstathiu’nun davanın yasal usule uygun olgularla bir sonuca vardığı yönünde olduğunu kaydetti.

Savunma makamının cezanın hafifletilmesi amacıyla savunma yapması için kasım ayı başında bir duruşma yapılacağını belirten gazete, verilecek cezayla ilgili bir duruşma yapılacağını belirtti.