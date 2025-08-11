Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi, sporun paydaşlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda komiteden oluşan bir heyet Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu’nu ziyaret ederek yapılan faaliyetler ve yaşanılan sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Federasyon lokalinde gerçekleşen ziyarette CTP Lefkoşa Milletvekili ve Spor Komitesi Başkanı Sami Özuslu komite çalışmaları hakkında bilgi verdi. Partinin spor politikalarını gözden geçirmek, sporun paydaşlarının sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Özuslu, “Hayat değişkendir, bu devinimi yakalamak zorundayız. Sporda ne aşamadayız, branşlarda nasıl ilerleyebiliriz, bunun için ziyaretler gerçekleştiriyoruz” dedi. Özuslu, alınacak bilgilerin spor politikasında yol haritasını belirleme adına önemli kaktı sağlayacağını belirterek, federasyona teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı ziyarette yaptığı konuşmada CTP’nin daha önce spora ve federasyonlara verdiği önemin yadsınamaz olduğunu belirtti. “Sorunları yerinde dinlemek, göreve geldiğiniz takdirde spor politikalarını belirleme adına sizlere yol haritası olacaktır” diyen Kınacı, federasyon olarak ülkeye spor anlamında katma değer vermeye çalıştıklarını ifade etti. Federasyonun yurt içi ve dışa açılım ile ilgili faaliyetlerini, yaşanılan sıkıntıları aktaran Kınacı, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.