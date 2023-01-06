Covid’den kurtulamıyoruz!

Neredeyse 3 yıldır dünyayı esir alan Covid pandemisiyle ilgili DSÖ’den yapılan yeni bir açıklama endişe yarattı. Bugüne kadarki en bulaşıcı Covid varyantı olduğu açıklanan XBB.1.5 alt varyantının hızla yayılması, virüsün mutasyona uğrayarak daha tehlikeli ve ölümcül hale gelebileceği yönünde korku yaratıyor



DSÖ'den yapılan açıklamada, XBB.1.5'in hızla yayılmasının büyük kaygıya yol açtığı belirtildi. DSÖ'nün Covid sorumlusu Dr. Maria

ABD'de vakaların yüzde 70'ine yakınından sorumlu olan alt varyantla beraber, vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesinden endişe ediliyor. ABD'de vaka sayısının bir ayda yüzde 4 artmasının en önemli nedeni olarak gösterilen XBB.1.5, son günlerde Avrupa'da da hızla yayılıyor.

Öte yandan XBB.1.5'in daha öldürücü olduğu yönünde bir gösterge bulunmaması yetkilileri rahatlatıyor. Alt varyantı baskın hale geldiği ABD'de hastanelere yatışlarda çok ciddi bir artış yaşanmaması dikkat çekti.

Yine de ülkede geçen hafta Covid nedeniyle her gün yaklaşık 6500 kişi hastanede tedavi altına alındı ve bu sayının kasım ayına göre önemli bir artış olduğu belirtiliyor.

Bilim dünyası, bir süredir Covid aşılarını etkisiz kılabilecek yeni Covid varyantlarını inceliyor. Uzmanlara göre XBB.1.5 alt varyantının hızla yayılması, virüsün tekrar tekrar mutasyona uğrayarak daha tehlikeli ve ölümcül bir Covid varyantı ortaya çıkmasına yol açabilir.

Bağışıklığı aşma konusunda diğer Covid alt varyantlarından daha güçlü olan XBB.1.5’in vakaların yeniden patlama yapmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor. Bilim insanları, daha önce Covid geçirenlerin de yeni alt varyanta karşı yeterince korunmadığı uyarısında bulunuyor.

XBB ilk olarak ağustosta Hindistan’da görülmüş ve kısa sürede ülkede baskın alt varyant haline gelmişti. Virüs haftalar içinde XBB.1 ve XBB.1.5 alt varyantlarıyla Singapur dahil Asya'nın birçok kesiminde hızla yayılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde hızlı yayılan ve ABD 'de vaka sayılarının hızla artmasına yol açan Omicron'un XBB.1.5 alt varyantının “Covid'in bugüne kadar görülen en bulaşıcı varyantı” olduğunu açıkladı.DSÖ'den yapılan açıklamada, XBB.1.5'in hızla yayılmasının büyük kaygıya yol açtığı belirtildi. DSÖ'nün Covid sorumlusu Dr. Maria Van Kerkhove, “Avrupa'daki bazı ülkelerde ve ABD'de görülen yükselişten endişeliyiz. Bu bölgelerde XBB.1.5 hızla diğer varyantların önüne geçti” dedi.ABD'de vakaların yüzde 70'ine yakınından sorumlu olan alt varyantla beraber, vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesinden endişe ediliyor. ABD'de vaka sayısının bir ayda yüzde 4 artmasının en önemli nedeni olarak gösterilen XBB.1.5, son günlerde Avrupa'da da hızla yayılıyor.Öte yandan XBB.1.5'in daha öldürücü olduğu yönünde bir gösterge bulunmaması yetkilileri rahatlatıyor. Alt varyantı baskın hale geldiği ABD'de hastanelere yatışlarda çok ciddi bir artış yaşanmaması dikkat çekti.Yine de ülkede geçen hafta Covid nedeniyle her gün yaklaşık 6500 kişi hastanede tedavi altına alındı ve bu sayının kasım ayına göre önemli bir artış olduğu belirtiliyor.Bilim dünyası, bir süredir Covid aşılarını etkisiz kılabilecek yeni Covid varyantlarını inceliyor. Uzmanlara göre XBB.1.5 alt varyantının hızla yayılması, virüsün tekrar tekrar mutasyona uğrayarak daha tehlikeli ve ölümcül bir Covid varyantı ortaya çıkmasına yol açabilir.Bağışıklığı aşma konusunda diğer Covid alt varyantlarından daha güçlü olan XBB.1.5’in vakaların yeniden patlama yapmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor. Bilim insanları, daha önce Covid geçirenlerin de yeni alt varyanta karşı yeterince korunmadığı uyarısında bulunuyor.XBB ilk olarak ağustosta Hindistan’da görülmüş ve kısa sürede ülkede baskın alt varyant haline gelmişti. Virüs haftalar içinde XBB.1 ve XBB.1.5 alt varyantlarıyla Singapur dahil Asya'nın birçok kesiminde hızla yayılmıştı.