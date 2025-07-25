Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, çocukların aklını özgürleştiren bilimsel laik eğitimden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, okulların kapanmasıyla bu yıl yine 18 yaş altı çocukların ideolojik kamplara taşındığını ve kuran kursu adı altında camilerde imamlara teslim edildiğini öne sürdü. “Gencecik beyinler, ‘ayakta su içilmez’ gibi bilim ve akıl dışı hurafelerle dolduruluyor” diyen Eylem, çocukların sorgulamaktan, eleştirmekten uzaklaştırıldığını ileri sürdü.

Çanakkale kamplarının 2017’den beri ideolojik hedeflerle organize edildiğini ve genişletilerek, sürdürüldüğünü iddia eden Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bu yıl Rize, Trabzon, İstanbul ve Antalya’da kamp yapılacağını duyurduğunu kaydetti.

Daire müdürleri tarafından okullara genelgeler gönderildiğini ifade eden Selma Eylem, 16-17 yaşında toplam 180 öğrencinin cinsiyet ayırımı temelinde, farklı tarihlerde 30’ar gruplar şeklinde götürüleceği duyurusunun yapıldığını kaydetti.

Bu yıl Rize’de organize edilen ve Bakanlığın programı kapsamında yer aldığını savunduğu Rize kampında, öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığının basına yansıdığına da değinen Eylem, bu kampların, sadece Eğitim Bakanlığı aracılığıyla organize edilmediğini ileri sürdü.

Anayasa ve Milli Eğitim Yasası’nda koşul olan kamusal, çağdaş, fırsat eşitliğine dayalı, bilimsel, laik eğitimin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını savunan Eylem, “Öğretmenlerimiz ücretli köleye dönüştürülmek, etkisizleştirilmek, itibarsızlaştırılmak ve toplumdaki statülerini kaybetmekle karşı karşıya bırakılmak, toplumumuz orta çağ karanlığına hapsedilmek istenmektedir” dedi.

Eylem, okul yapılmadığını, eğitimin konteynerlere mahkum edildiğini, kaynakların kısıtlandığını, kadroların eksik bırakıldığını savundu.

Öğretmenlerin, bilimsel, laik eğitim için verdiği mücadele nedeniyle baskı ve tehditlere maruz kaldığını, cezalandırılmaya çalışıldığını iddia eden Eylem, altyapı, donanım sıkıntıları, kalabalık sınıflar, güncellenmeyen tüzükler gibi sorunlarla karşı karşıya bırakıldığını ileri sürdü.

Kıbrıslı Türklerin, çağdaş, laik, demokratik eğitim ve yaşam biçimine yapılan saldırıları yıllardır göğüslediğini ve mücadeleden vazgeçmediğini belirten Eylem, bu mücadelede öncü olan öğretmenler ve öğretmen sendikalarının yılmayacağını kaydetti.