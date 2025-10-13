Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde spor altyapısına yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Yapımı büyük oranda tamamlanan İskele’deki Civisil Sahası, kısa süre içerisinde hizmete açılarak KKTC gençliğine armağan edilecek.

Sahanın son aşamaya gelmesiyle birlikte, kulüp yöneticilerinden Doğan Bahçecioğlu ile bir araya gelinerek proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bahçecioğlu, Civisil Sahası’nın tamamlanmasının yalnızca kulüp için değil, bölgedeki tüm genç sporcular için büyük bir kazanım olacağını belirtti.

Yeni tesisin, gençlerin spora yönelmesini teşvik etmesi ve ülke sporuna uzun vadede önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Civisil Sahası’nın resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.