Aksa 1. Ligin İskele ekibi DND L.Gençler Birliği’nde genç sol bek futbolcusu Cenkay Vudalı’nın sakatlığı moralleri bozdu.

Pazar günü oynanan Geçitkale karşılaşmasının 20. dakikasında ayak bileğine aldığı darbe sonucunda sakatlanan Cenkay Vudalı’ya dün çekilen MR sonucunda ayak bileğinde kırık tespit edilirken, genç futbolcunun ayağı alçıya alınarak tedavisine hemen başlandı.

Cenkay’ın sakatlığı ile ilgili Gençler Birliği Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı:

“Geçmiş Olsun Cenkay!

Dün oynanan müsabaka sonrasında yapılan muayenede, Futbol A Takımı oyuncumuz Cenkay Vudalı’nın ayak bileğinde kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden yeşil sahalara dönmesini diliyoruz.”