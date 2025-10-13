Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Berk Bağrıkara, Halil Atlar.

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Gökcan, Emre, Orkhan, Bünyamin, Ali(Doğukan), Mehmet Gürlü(Hüseyin Deynekli), Nevzat(Mert), Mehmet Erol, Mousa Traore(Atay), Andy Okpe

Al. Yeşilova: Aykut, Gökhan, Fidelis, İlker, Mehmet(Arda), Mert(Abdullah), Vakkas, Eyyüp, Billy Osman, Fatih(Lawal), Weston.

K.Kart: Dk. 59 Mehmet Erol(MTG)

Goller: Dk. 40 ve 72 Andy Okpe (MTG), Dk. 87 Weston (A.Yeşilova)

Aksa Süper Ligin 4. Haftasının kapanış maçında Mağusa Türk Gücü ile A. Yeşilova, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Orta hakemliğini Evren Karademir’in yaptığı karşılaşmada Mağusa Türk Gücü rakibini 2 – 1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Her iki takımında gol için atak futbolu tercih ettiği maçta ilk devre tempolu ve zevkli geçerken 40. dakikada Mağusa Türk Gücü, Andy Okpe ile 1 – 0 öne geçti. Golden sonra Weston öncülüğünde ataklar gerçekleştiren Alsancak Yeşilova’da Fatih Parlak ve Mehmet Tekin net pozisyonları değerlendiremeyince devre 1 – 0 tamamlandı.

Maçın 2. devresinde 2 takım da istekli ve hırslı oyunlarını sürdürürken, Mağusa Türk Gücü’nde Mehmet Erol, 55 ve 59’da 2 sarı kart görürken, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mağusa Türk Gücü 10 kişi oynamasına rağmen gecenin yıldızı Andy Okpe ile skoru 2 – 0 yaptı. Maçın 87. Dakikasında Weston skoru belirleyen golü kaydetti. 2 – 1