Cumhuriyet Meclisi KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkiye ziyaretlerine ilişkin değerlendirmesinde, gerçekleşen temasların Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesine katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Canaltay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi – Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu olarak yaptıkları Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının parlamenter diplomasi düzeyinde daha da pekişmesine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliklerinin daha da geliştirilmesi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alındığını aktaran Canaltay, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler karşısında Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki kararlılığın bir kez daha vurgulandığını belirtti.

Ziyaret kapsamında parlamenter diplomasi alanında deneyim paylaşımı yapıldığını ve iki meclis arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde karşılıklı irade ortaya konduğunu dile getiren Canaltay, “Bu temasların, Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Türk dünyası ile olan ilişkilerin geliştirilmesinin de görüşmelerdeki önemli başlıklardan biri olduğunu kaydeden Canaltay, “Bu çerçevede, Azerbaycan ile sürdürülen parlamenter ilişkiler ve Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu’nun Azerbaycan’da yürüttüğü çalışmalar da değerlendirilmiştir. Türk dünyası dayanışmasının somut bir göstergesi olarak ‘1 Millet 3 Devlet’ anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıların üçüncüsünün Bakü’de yapılacak olması büyük önem taşımaktadır. Bu toplantının, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliğini daha ileri bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Dostluk grupları aracılığıyla yürütülen parlamenter diplomasi faaliyetlerinin, ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeye ve Türk dünyası dayanışmasını daha da pekiştirmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.