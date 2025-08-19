BTM 1. Lige düşen Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurula üyeler ilgi göstermesine rağmen başkan adayı olmadığı için başkanı seçilememişti. Divan başkanlığı tarafından yapılan destek çağrısı karşılıksız kalmadığı için camiada hareketlilik başladı.

Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde üç kez yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığından dolayı ertelenen genel kurul sonrasında yapılan girişimler, çalışmalar ve destek çağrısı karşılık bulmaya başladı.

CAMİADAN EKİP, GÖREV PAYLAŞIM YAPILACAK

Divan başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Değerli üyelerimiz, genel kurulumuzun ardından destek çağrımızın karşılıksız kalmadığını, camiamızda hareketlenmenin başladığını sizlerle paylaşmak isteriz. Henüz bir başkan ve yönetim kurulu için uygun zemini oluşturamasak da desteğinizle birlikteliğimizin günden güne büyüdüğünü bilgilerinize sunarız. Daha önce de belirttiğimiz üzere tüm yükün tamamen başkanın üzerine kaldığı yönetim geleneğinden uzaklaşarak, camiamızın içinden gelen bir ekiple, görev paylaşımı anlayışı içerisinde, kimseyi maddi ve manevi olarak yormayacak yeni bir Çanakkale oluşturmak için tüm üyelerimizin desteklerini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta camiamızla fikir alışverişinde bulunmaya ve birlikteliğimizi güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Amacımız sizlerin de desteğini alarak, maddi ve manevi olarak güçlü bir şekilde yola çıkmak. Mesajlarınızı, telefonlarınızı, davetlerinizi heyecanla bekliyoruz” denildi.

Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde olağanüstü genel kurul 20 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.00 da tek gündem maddesi başkanlık seçimi için dördüncü kez toplanacak.