Ortaköy’de çalıştığı iş yeri adına aldığı 5 bin ABD dolarını zimmetine geçiren şahıs tespit edildi.

32 yaşındaki Berke Uçar, 4 Temmuz tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir şirketten iş yeri adına aldığı parayı muhasebeye teslim etmediği gerekçesiyle tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Berke Uçar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa, Ortaköy'de faaliyet gösteren faaliyet gösteren bir işletmede makine mühendisi olarak çalışmakta olan zanlının iş yeri adına Girne’deki bir işletmeden aldığı 5 bin Amerikan Doları'nı şirket muhasebesine teslim etmeyip, zimmetine geçirmek suretiyle sirkat ettiğini açıkladı. Polis, olayın 09.07.2025 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi