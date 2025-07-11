Bakanlar Kurulu, biri Polonya’da kırmızı bültenle aranan kişi dâhil 3 kişiyi “yasaklı göçmen” ilan etti.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre UBP – YDP – DP Hükümeti’nin “yasaklı göçmen” ilan ettiği isimler arasında, Polonya tarafından kırmızı bültenle aran Tomasz Michal Makulewicz de bulunuyor.

Makulewicz'in “suç örgütü üyeliği, sahtecilik ile dolandırıcılık” suçlarından iadesinin talep edildiği ifade edildi.

Öte yandan Demet Doğan ile Tolga Doğan isimleri şahısların ise kamu düzeni, genel ahlak ve devlete karşı düşmanlık gibi gerekçelerle “yasaklı göçmen” kapsamına alındığı belirtildi.

Söz konusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.