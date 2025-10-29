Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan düzenleyici genel sekreteri ve hisarlarından Serdal Gündüz ve uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard’ın davası, hitapların ardından karar için 6 Kasım Perşembe günü ertelendi.

Sanık Gündüz dün 866 bin 370 TL, 30 bin 820 dolar, 151 bin 703 Euro, 42 bin 733 sterlin parayı bankaya yatırarak okuldan çaldığı meblağları geri verdi.

Duruşmada; iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki ve Talat Tanca hazır bulundu. Duruşmada savunma avukatlarına hitap etti. Sanık Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, müvekkilinin tüm dosyalarında “maddi kısımlarla ilgili” meblağları yatırmadığını belirtti.

Sanık Serdal Gündüz , geçen duruşmalarda 15 dosyada toplam 412 davadan, diğer sanık Amir Shakerifard ise iki dosyada toplam 20 davadan itham edilmişti.

Sanık Serdal Gündüz, ayrıca “sahte diploma” soruşturması kapsamındaki ithamda isimleri okunan kişilerle ilgili kabul beyanında da bulunmuştu