Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, 35. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne "2024 Yılı Hukuk Ödülü" verdi.

Ailelerin verdiği hukuk mücadelesi nedeniyle verilen ödülü, aileler adına Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve dernek üyesi Ayşe Güler Akın aldı.

-Karakaya

Dernekten verilen bilgiye göre, Bursa’da dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, etkinliğe Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına katıldıklarını belirterek, “Burada bulunmaktan onur duyuyoruz.” dedi.

Ödüllendirilen adalet mücadelesinin, ne yazık ki tarifsiz bir acının ve unutulması imkânsız bir trajedinin ardından başladığını ifade eden Karakaya şöyle konuştu:

“6 Şubat 2023 depreminde, ahlaksızlığın ve sorumsuzluğun bir araya geldiği İsias Otel’in enkazında evlatlarımızı, öğretmenlerimizi, rehber dostlarımızı ve ailelerimizi kaybettik. O günden beri tek bir söz verdik: Sevdiklerimiz için adalet sağlanana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”

Bu ödülün, yalnızca Şampiyon Meleklerin değil, onların aileleri, arkadaşları ve hak arayışı içindeki tüm insanları temsil ettiğini ifade eden Karakaya, “Biz bu yola çıktığımızda biliyorduk ki adalet aramak yalnızca hukuki bir süreç değildir. Adalet, aynı zamanda toplumsal bir vicdan, bir dayanışma ve ahlaki bir duruş gerektirir. İşte bu sebeple, bugünkü ödül, sadece bizim değil, adaletin peşinden giden herkesin ödülüdür.” dedi.

Karakaya, verdikleri adalet mücadelesinin, sadece kaybettikleri canlar için olmadığını yineleyerek, mücadelelerinin gelecekte hiçbir çocuğun, hiçbir annenin ve babanın, rant uğruna yapılan binalarda hayatını kaybetmemesi için emsal teşkil etmesi amacıyla verildiğini söyledi.

Türkiye gibi deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede, yapı güvenliğinin bir lüks değil, zorunluluk olduğunu her platformda dile getirdiklerini ve getirmeye devam ettiklerini ifade eden Karakaya, “Çünkü insan hayatı paradan, çıkar ilişkilerinden ve kısa vadeli kazanç hesaplarından daha değerlidir.” dedi.

-“Yalnızca birlikte hareket edersek adaleti sağlayabilir, yalnızca dayanışmayla gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakabiliriz”

Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu zorlu süreçte hep birlikte hareket ederek, ne kadar güçlü olduğumuzu gördük. Biz, yalnızca kayıplarımız için yas tutmadık; onların isimlerini eğitim, spor ve dayanışma projeleriyle yaşatma kararlılığı gösterdik. Şampiyon Meleklerimiz için burslar sağladık, bir eğitim kampüsü inşa etme hayali kurduk ve topluma fayda sağlayacak projeler ürettik. Bu ödül, bu mücadeleye omuz veren her bir bireye aittir. Bugün bu ödülü alırken, bize destek olan tüm dava arkadaşlarımıza, basın mensuplarına ve bu mücadeleye ışık tutan sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü yalnızca birlikte hareket edersek adaleti sağlayabilir, yalnızca dayanışmayla gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakabiliriz.”

Mücadelelerinin devam edeceğini, çünkü adalet arayışlarının aynı zamanda insanlık onurunun savunusu olduğunu vurgulayan Karakaya, “Evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve tüm sevdiklerimize bir söz verdik: Unutmayacağız ve unutturmayacağız.” dedi.

Karakaya, adalet mücadelelerine destek olan herkese teşekkür etti.