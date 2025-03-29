Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başörtüsü tartışmalarına tepki gösterdi.

Arıklı şöyle dedi:

“Kafaların içi ile değil, dışı ile uğraşıyorlar…

“Bu Hükümet, laikliğin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatıdır. Atatürk, erkekler için şapka devrimi yaparken, kadınların başındaki örtüye dokunmamış, onların özgürlük alanına müdahale etmeyi aklına bile getirmemiştir. 14 yaşındaki 2 kız çocuğunu okula almamak için eğitim hayatını felç eden bu zihniyet, Hala Sultan açılırken, ‘Orada terörist-bombacı yetiştirecekler’ diye ortalığı ayağa kaldıran zihniyettir. Bugün orada bombacı-terörist değil, dünya şampiyonu çocuklar yetişiyor…”