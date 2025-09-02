Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız, bize gönderdiği bir fotoğrafla bazı şeylerin sadece göstermelik olarak yani iş olarak yapıldığını savunarak sitemini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız fotoğrafını gönderdiği kazalı araç ile yanındaki diğer görselin birkaç yıl önce Lefkoşa-Girne anayolunun Girne istikametine doğru 3 -5 kilometreleri arasında yerleştirildiğini ve o günlerde kazalı araç ve önündeki whats-up mesajının yazılı olduğu tabelanın sürücülere telefonla yolda yazışmanın nedenin kazaya sebebiyet verdiği mesajı verdiğini söyledi.

Ancak bu tabelanın yağmur ve güneş yani çevre ve doğa faktöründen dolayı deforme olduğunu söyleyen vatandaşımız “Bu konulan sürücüleri uyarıcı şeylerin bakımını yapmak çok mu zor. Yoksa işimiz sadece şov yapmak mı?” diyerek yetkilileri göreve davet etti.