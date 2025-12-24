Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Yıldırım sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yıldırım köyü sakinlerinden sevilen siması Hüseyin Bozkanlı bugün hayata gözlerini yumdu.

Uzun bir süreden beridir tedavi görmekte olduğu hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Bozkanlı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve köyü yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Yıldırım Köy Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığına defnedilecek.