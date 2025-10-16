Herkes İçin Spor Federasyonu (HİSF) tarafından organize edilen Bocce Ligleri, Çarşamba akşamı oynanan mücadelelerle büyük heyecana sahne oldu.

Erkekler ve kadınlar kategorilerinde oynanan karşılaşmalar sonucunda, Balıkesir ve Küçük Kaymaklı haftayı liderlik koltuğunda tamamladı.

ERKEKLER LİGİ: BALIKESİR NAMAĞLUP YOLA DEVAM

Gecenin ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), rakibi GÜHAD’ı mağlup ederek ligde 3’te 3 yaptı. Ancak YDÜ, hemen ardından çıktığı ikinci maçta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşısında 12–4’lük skorla mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

UKÜ, bu galibiyetle play-off şansını korurken, lider Balıkesir ise zorlansa da ÖZEV’i mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Gecenin bir diğer karşılaşmasında Deniz Plaza da sahadan galibiyetle ayrıldı.

KADINLAR LİGİ: KÜÇÜK KAYMAKLI FİNALDE

Kadınlar Ligi’nde Küçük Kaymaklı, rakibi GÜHAD’ı rahat bir oyunla geçerek namağlup liderliğini sürdürdü ve play-off finaline kalmayı garantiledi.

Balıkesir ise Mürüde’nin etkili performansıyla Taşkınköy’ü mağlup ederek ligde ikinci sıraya yerleşti.

HİSF tarafından organize edilen Bocce Ligleri, hem sporcular hem de izleyiciler açısından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmalarla birlikte play-off eşleşmeleri netleşecek.