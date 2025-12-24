Pınarbaşı’ndaki kazada yaşamını yitiren Rifat Gezici’nin acılı babası Mehmet Gezici, dün mahkeme önünde gözyaşları içerisinde oğullarına kavuşmayı bir an önce beklediklerini söyledi.

Mehmet Gezici şunları söyledi:

"Allah'ım yarına çıkartma bizi. Ona kavuşalım diyoruz. Dünya sizin olsun, Kıbrıs sizin olsun. Bizi sadece oğlumuza kavuştursun Allah'ım. Bunu anlayamazsınız. Eve gittiğiniz zaman yaşama sebebiniz gitmişse, mezardan kalkmıyorsa, en çok güvendiğiniz evladınız sizi bırakıp gitmişse… Dünya tatsız, hiç tadı yok bu dünyanın, hiç tadı yok. Yediğimiz yemeğin tadı yok, aldığımız nefesin tadı yok. Bunu ancak sevdiğiniz evladınızı kaybedince anlarsınız. Allah'ım kimseye bunu yaşatmasın. Ama İbrahim sana yaşatsın, evladınla yaşa. Hayatın nasıl olduğunu gör."

Savcılar ve yargıçların kendilerini duymadığını ifade eden baba Gezici, "Siz duymazsınız. Bütün yargı sistemi bir harf, bir nokta eksikse erteleniyor. Avukat bir yanlışlık yapıyor, erteleniyor. Ne olursunuz erteletmeyin. Yargı ertelenmez. Bakın bizim hükmümüz başından verildi: Bozulmuş bir aile, umutsuz bir aile… Dünyanın en neşeli ailesiydik; her gelen 'Sizin eviniz huzur kokuyor' derdi. Her günümüz şakaylaydı. Ama şimdi hüzün… Kimse gelmez oldu. Gelen 'Dayanamıyoruz' diyorlar. Gelen hastaneye gidiyor… Dayanamıyoruz diyorlar. Ya tansiyonu yükseliyor ya kalp ritmi bozuluyor." ifadelerini kullandı.