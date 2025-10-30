Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ekonomi politikalarını eleştirerek, kamu maliyesindeki çöküşün faturasının halktan çıkarıldığını söyledi. Şenkul, son yapılan akaryakıt ve tüp gaz zamlarının, “iş bilmezlik ve liyakatsizliğin sonucu” olduğunu belirtti.

Şenkul, KKTC tarihinde ilk kez akaryakıt fiyatlarının 90 euro cent’i, 10 kg tüp gazın ise 11.5 euro’yu aştığını vurgulayarak, hükümetin yanlış yönetim nedeniyle ülkeyi “tarihi borç batağına” sürüklediğini belirtti. Enerji maliyetlerinin yalnızca bir günde %10 arttığını söyleyen Şenkul, elektrik ücretlerine de yeni bir zammın kapıda olduğunu ifade etti.

Artan maliyetlerin eğitim ve turizm gibi kritik sektörleri rekabet edemez hale getirdiğini ifade eden Şenkul, ülke ekonomisinin her geçen gün daha da pahalılaştığını ve çöküşün derinleştiğini dile getirdi. Şenkul, “Deniz bitmiş, karaya vurulmuştur” sözleriyle durumu özetledi.

Hükümetin ülkeyi yönetme kapasitesini tamamen yitirdiğini ileri süren Şenkul, acilen erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti. Şenkul, “Koltuğa yapışanlardan umut beklemek hata olur. Milletin omuzlarına yüklenen bu ağır bedelin sona ermesi için erken seçim şarttır” dedi.

Ekonominin toparlanmasının zaman alacağını kabul eden Şenkul, çöküşün durdurulması için siyasi değişimin kaçınılmaz olduğunu belirterek açıklamasını “Erken seçim hemen şimdi” çağrısıyla tamamladı.