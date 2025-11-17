Demirhan’da faaliyet gösteren bir iş yerinde önceki akşam saat 22.10'da kavga çıktı.

Kavgada Berkan Kaçar adlı kişi, olay yerinde gelen polislere nefes örneği vermeyerek tutuklamaya direndi. Polise küfür edip, kafa ve tekme atan Berkan Kaçar polisin parmağını da ısırdı.

Demirhan'da meydana gelen Şiddet Tehdidi, Polisi Darp, Görevinden Men, Ciddi Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık, İtale-i Lisan ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket suçlarından itham edilerek tutuklanan Berkan Kaçar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Kasım 2025 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen kavga olayına müteakip, olay mahallinden ayrıldıktan sonra geri dönen ve alkollü içki tesiri altında bulunan zanlının, olay mahallinde yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı gerekçesi ile suçüstü hali kendisini tutuklamaya çalışan polis memuruna hakaret edip yüzüne kafası ile vurduğunu söyledi.

Polis, olaya müdahale eden başka bir polisin de sağ el baş parmağını ısırarak ciddi şekilde darp edildiğini belirtti. Zanlının polis arabasına bindirileceği sırada kafa attığını, polisin bu kez karın bölgesine tekme atarak darp edip, “İçeri girer yatar çıkarım, seni bulurum çocuklarından çıkarırım” demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ayrıca, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.