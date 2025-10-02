Haspolat’ta bir iş yerinde çalışan 24 yaşındaki Mehmet Ali Gürdü’nün 29 Eylül’de müşterilerden aldığı 54 bin 500 TL’yi iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

İleri sorgulamada, aynı şahsın aynı gün Lefkoşa’da misafir olarak bulunduğu bir evden 820 dolar, 190 Euro, 130 Sterlin ve 38 bin TL’yi de çaldığı tespit edildi.

Zanlı tutuklandı.

Haspolat'ta meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklanan 32 yaşındaki Mehmet Ali Gürdü dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29 Eylül 2025 tarihi içerisinde Haspolat'ta faaliyet gösteren bir işletmede montajcı olarak görev yapmakta olan zanlının Tatlısu bölgesinden aldığı 13.500 TL, Gazimağusa bölgesinden ise 41.000 TL toplamda ise 54.500TL nakit parayı iş yerindeki direktörüne bildirmiş olmasına rağmen gün sonunda direktörüne teslim etmediğini söyledi.

Polis, zanlının söz konusu parayı nakit olarak alıp kendisinin tasarrufuna geçirmek suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti.

Polis, meselenin polisin bilgisine 30 Eylül 2025 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının aleyhinde 29 Eylül 2025 tarihinde "Geceleyin Ev Açma" suçundan alınmış olan derdest emri de olduğunu belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.