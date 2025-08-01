Ülkemizin sevilen yazarlarından, efsanevi Sıla 4 Grubu'nun üyesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda uzun yıllar çeşitli kademelerde görev alarak hizmet veren Erdinç Gündüz hayatını kaybetti.

Erdinç Gündüz’ün vefatı, sadece ailesi ve yakın çevresini değil; Kıbrıs Türk müziği ve kültür dünyasını da derinden sarstı.

Erdinç Gündüz, 3 Ağustos Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Gündüz için saat 10.00’da Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nda saat 11.00’de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde tören düzenlenecek. Erdinç Gündüz İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.