Havaalanı’nda bir gram 600 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdullah Talha Erdem hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç, 3 Eylül 2025 tarihinde saat 17:55 raddelerinde Havalimanı Giden Yolcu Salonunda sanığın X-Ray cihazından geçtiği esnada beraberinde bulundurduğu valizde arama yapıldığını belirtti.

Yargıç, yapılan aramada söz konusu bavul içerisinde 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olan metal öğütücü ve 1 adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan sarma sigaranın tespit edilerek, sanığın suçüstü tutuklandığını söyledi. Sanığın soruşturma amaçlı 3-10 Eylül tarihleri arasında poliste tutuklu kaldığını kaydeden Başkan, yapılan analizler sonucu sarma sigara ve öğütücünün içerisinde toplam bir gram 600 miligram hintkeneviri uyuşturucu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yargıç, sanığın soruşturmanın ardından 10 Eylül tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini, o günden beri tutuklu olarak yargılanmayı beklediğini kaydetti. Yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygın olduğunu, toplum sağlığını riske attığını ifade etti. Her davanın kendi olgularına göre değerlendirildiğini kaydeden Başkan Cemaller, uyuşturucu miktarının az olmasını, sanığın ticari amaç gütmemesini, davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini belirterek, 2 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.