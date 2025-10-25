Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekiplerinin, Tarım Dairesi, polis ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürüttüğü gıda denetimleri kapsamında iki ton daha üretim tarihi ve mevzuata uygun etiket bilgisi bulunmayan baharat ele geçirildi.

Önceki gün Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde toptan gıda satışı yapan bir işletmede 7,5 ton tarihi geçmiş baharatın ele geçirilmesinin ardından, aynı firmaya ait bir tır dorsesinde de usulsüz ürünler bulundu.

Gelen ihbar üzerine önceki akşam mühürlenen tır dorsesi, dün Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, Tarım Dairesi ekipleri, polis ve mal sahibinin huzurunda açıldı.

Yapılan incelemelerde, tır dorsesinde yaklaşık iki ton daha üretim tarihi ve mevzuata uygun etiket bilgisi bulunmayan, muhafazası usulsüz ve deforme ambalajlı çeşitli baharatlar ele geçirildi.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından müsadere edilen torbalar dolusu uygunsuz baharatlar imha edilirken, şahıs hakkında cezai işlem uygulandı.

Tır dorsesinde bulunan ve son kullanma tarihi geçmemiş torbalı baharatlar ise, polise ibraz edilen evraklar sonucunda mal sahibine teslim edildi.