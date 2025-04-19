ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Joshua Lowe, kıskançlık krizine girerek tüm yolcuların tatilini yarıda kestirdi.

Lowe, kız arkadaşının ailesiyle birlikte Karayipler'e tatile gitmesine sinirlenince 'Carnival Cruise' şirketine gönderdiği bir e-postada, 'Sunrise' adlı yolcu gemisine bomba konulmuş olabileceğini öne sürdü.

Ocak 2024'te Miami'den Jamaika'ya doğru yola çıkan dev gemi, ihbar üzerine acil durum protokolü uyguladı ve seferini yarıda keserek çıkış yaptığı limana geri döndü. Gemideki binden fazla oda, bomba şüphesiyle tek tek arandı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Soruşturmayı üstelenen FBI ajanları, tehdidin kaynağını kısa sürede tespit etti. Lowe, ifadesinde duygusal bir anlık öfkeyle hareket ettiğini ve büyük bir hata yaptığını kabul etti.

Mahkemede konuşan ABD Savcı Yardımcısı Nils Kessler, "Bomba tehdidi hiçbir zaman hafife alınamaz. Neyse ki bu olay fiziksel bir zararla sonuçlanmadı" diye konuştu.

Pazartesi günü hakim karşısına çıkan Lowe, sahte bomba ihbarı suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Normal şartlarda bu suç, ABD yasalarına göre 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

"YAPTIĞIMIN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Duruşmada pişmanlığını dile getiren Lowe, "Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savcısı Mark Totten, "Her türlü kitlesel tehdit ciddiyetle ele alınır. Bu tarz sahte ihbarlar hem kamu güvenliğini riske atıyor hem de değerli kaynakların israfına yol açıyor" dedi.

FBI Michigan Ofisi'nden Sorumlu özel Ajan Cheyvoryea Gibson da, "Bomba tehditleri asla bir şaka değildir. Bu tür sorumsuz davranışların ciddi sonuçları vardır" diye konuştu.