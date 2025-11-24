Biyologlar Derneği Eğitim ve Araştırma Sorumlusu Uzman Biyolog Sedef Gürsoy Kutlu imzasıyla yayınlanan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajında, kadınların yalnızca fiziksel değil; mobbing, dışlanma, ekonomik güvencesizlik ve karar süreçlerinden uzaklaştırılma gibi görünmeyen şiddet türlerine de maruz kaldığı ifade edildi.

Dernek, Avrupa’da her üç kadından birinin yaşamı boyunca en az bir kez şiddet gördüğünü, Türkiye ve Kıbrıs’ta ise verilerin giderek artan bir tabloyu ortaya koyduğunu, sorunun bireysel değil yapısal olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ın dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri olduğu belirtilen mesajda, iklim krizinin kadınlar üzerinde yeni baskılar yarattığı, su ve gıdaya erişimde yaşanan zorlukların, ekonomik kayıpların ve afetlerin kadınların yaşam yükünü artırdığı, bunun da şiddet vakalarını tetiklediği vurgulandı.

Bio-Der, iklim ve toplumsal cinsiyet politikalarının kesiştiği noktada devletin daha kapsamlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirterek, su, gıda, enerji, kent planlaması ve afet yönetimi politikalarında kadınların güvenliğinin gözetilmesi çağrısında da bulundu.

Sivil toplumun rolünün hayati olduğuna işaret edilen açıklamada, kadın örgütleri, meslek odaları ve çevre örgütlerinin desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Bio-Der, ülkede güçlü ve kapsayıcı bir “Ulusal İklim Eylem Planının" gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, çevre konusunda söz sahibi bir dernek olarak gerekli desteğe hazır olduklarını açıkladı.