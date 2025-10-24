Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, üç yıldır bekletilen Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasallaşması çağrısında bulundu. Bengihan, yasa tasarısının bekletilmesinin sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara neden olduğunu belirtti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısının üç yıldır yürürlüğe girmemesinin, bu süreçte görev yapan sağlık bakanlarının “duyarsızlığı ve sorumsuzluğu” sonucu olduğunu ifade etti.

“PERSONEL TERFİLERİ YAPILAMIYOR, HİZMETTE AKSAMALAR YAŞANIYOR”

Bengihan, yasa eksikliği nedeniyle 112 Hızır Servisi ve Kan Bankası gibi birimlerin kuruluş, görev ve çalışma esaslarının net bir yasal çerçeveye oturtulamadığını vurguladı. Bu durumun çalışanların derece terfilerinin yapılamamasına, personel eksikliğinin giderilememesine ve hizmette ciddi aksamalar yaşanmasına yol açtığını söyledi.

Ayrıca mevcut durumda Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (TSHD) ile 112 Hızır Servisi’nin aynı mevzuata tabi olmasının verimliliği düşürdüğüne dikkat çeken Bengihan, “Aynı çalışanlar hem dairede hem de ambulansta görev yapmak zorunda kalıyor. Bu da hem çalışanı hem hizmet kalitesini olumsuz etkiliyor” dedi.

Bengihan, söz konusu yasa tasarısının yasallaşmasıyla birlikte 112 Hızır Servisi’nin TSHD Yasası’ndan ayrılacağını, çalışanların görev tanımları ve yasal statülerinin netleşeceğini belirterek, “Bu sayede personel eksikliği giderilecek ve halk daha verimli sağlık hizmeti alacak” ifadelerini kullandı.

“ELZEM HİZMET HATIRLANIYOR AMA KAMU YARARI UNUTULUYOR”

Sağlık çalışanlarının grev ve eylem hakkı gündeme geldiğinde sağlık hizmetlerinin “elzem hizmet” olduğu gerekçesiyle sınırlamalar getirildiğini hatırlatan Bengihan, “Aynı hassasiyet, halkın daha iyi hizmet alması için gereken yasal düzenlemelerde gösterilmiyor” dedi.

“DİNÇYÜREK SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ”

Bengihan açıklamasında son olarak, “Devlet yönetme ciddiyetiyle bağdaşmayan, kamu yararı gözetmeyen ve kendi iç hesaplaşmalarıyla meşgul olanların hükümette bulunması kabul edilemez” diyerek, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

KTAMS, Dinçyürek’ten söz konusu yasa tasarısının bir an önce yasallaşması için gerekli adımların atılmasını talep etti.