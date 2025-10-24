Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku yaşanıyor. 32 yaşındaki Portekizli yıldızın baldırlarında kas ödemi tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı ekipten Rafa Silva'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Antrenmana katılmayan Rafa Silva’nın Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor.

32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon forma giydiği 15 resmi maçta 5 gol kaydedip 3 de asist yaptı.