Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanan maçı Oğuzhan Çakır yönetiyor.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Ev sahibi Beşiktaş, ikinci yarıya adeta golle başladı. Siyah-beyazlı ekip, Cengiz Ünder'in 47. dakikada attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti.

Konuk Gençlerbirliği 79. dakikada David Jurasek'in kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Başkent ekibi 2 dakika sonra Tüpraş Stadı'nda öne geçti. Ani gelişen atakta topu ağlara gönderen Franco Tongya, skoru 2-1 yaptı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Gençlerbirliği, zorlu Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.

Bu sonuçla bir maçı eksik olan Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 2 haftaya çıktı. 13 puanı bulunan siyah-beyazlı ekip, hafta içinde erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak. bir maçı çıkışını sürdüren başkent ekibi son 4 maçta hanesine 8 puan yazdırdı.

Yeniden yükseldiği Süper Lig'de ilk 5 haftayı puansız kapatan Gençlerbirliği ise çıkışını sürdürdü ve son 4 maçta hanesine 8 puan yazdırdı.