Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

Siyah beyazlılar maçı 4-2 kaybedip sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Shakhtar Donetsk'in galibiyet golleri 7. dakikada Alisson Santana, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ve 90+5. dakikalarda Kevin kaydetti.

Maçın rövanşı 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 7. dakikada Shakhtar Donetsk öne geçti. Eguinaldo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Alisson Santana, meşin yuvarlağı soluna çektikten sonra yayın içine hareketlendi. Oyuncunun ceza yayından sert şutunda top, Uduokhai'ye de çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

24. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Soldan kullanılan kornerde kaleci Mert Günok topu ceza sahası dışına yumrukladı. Ceza sahası sağ çaprazında Ocheretko'nun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlak altıpas içindeki Marlon'un kafasına çarptı ve kaleye yönelmeyen topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

GOL 28. dakikada Ukrayna temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın arka direğe ortasında Eguinaldo kafayla topu filelere gönderdi: 0-2.

39. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Uduokhai'nin kafayla kaleye gönderdiği top, savunmada Konoplia'nın eline çarparken hakem Georgi Kabakov beyaz noktayı gösterdi.

GOL 40. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Penaltıda topun başına geçen Tammy Abraham, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurdu ve ağları havalandırdı: 1-2.

43. dakikada Abraham'ın orta sahada kafayla aşırdığı topu sağ kanattan alarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Riznyk ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Shakhtar Donetsk, 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Rafa Silva'nın yerden şutunda kaleci Riznyk, topu direk dibinden kornere çeldi.

GOL 67. dakikada Shakhtar Donetsk üçüncü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın Kartal Kayra Yılmaz'dan sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunda top savunmaya da çarptı ve arka direğe açıldı. Kevin, arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

GOL 87. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 1'e indirdi. Ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Joao Mario kale önünde kayarak tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

GOL 90+5. dakikada Ukrayna ekibi, farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Shakhtar Donetsk atağında Bondarenko'nun ceza sahası sağ çaprazdan penaltı noktasının gerisine çıkardığı pasta topu Kevin, kontrol ettikten sonra sağ üst köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.