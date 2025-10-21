Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin katılımında gerçekleştirilecek söyleşilerin konuşmacıları Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kurucu Başkanı Raziye Kocaismail, Mutlu Soykurt, Dr. İsmail Başarır ve Aysel Gürtay olacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kurucu Başkanı Raziye Kocaismail’in konuk olacağı ilk söyleşi perşembe günü Güzelyurt Halk Kütüphanesinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Aynı gün Girne Halk Kütüphanesi’nin konuğu saat 14.30’da Mutlu Soykurt olacak. Akdoğan Halk Kütüphanesi’ndeki söyleşi programı ise, cuma günü saat 10.00’da başlayacak ve konuşmacı Aysel Gürtay olacak. Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Gönüllüleri ile Pink Day Söyleşisi de 27 Ekim Pazartesi günü İskele Halk Kütüphanesi’nde saat 10.30’da başlayacak.

Kültür Dairesi’nin 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı için düzenlediği söyleşiler 28 Ekim Salı günü Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de gerçekleştirilecek. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kurucu Başkanı Raziye Kocaismail’in Güzelyurt Halk Kütüphanesi’ndeki söyleşinin ardından ikinci kez konuk olacağı söyleşi programı saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de başlayacak.

Söyleşi dizisi 30 Ekim Perşembe günü Gazimağusa Halk Kütüphanesi ile Girne Halk Kütüphanelerinde gerçekleştirilecek söyleşilerle tamamlanacak. Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde saat 10.30’da başlayacak söyleşinin konuğu Dr. İsmail Başarır, Girne Halk Kütüphanesi’nde saat 14.30’da başlayacak söyleşinin konuğu da Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada olacak.



