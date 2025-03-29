Hak ve Özgürlükler Platformu, İrsen Küçük Ortaokulu ve Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaparak öğretmen sendikacılarının tutuklanmasını istedi.

Sendikacılara “ahlaksız” diyen Hak ve Özgürlük Platformu Başkanı Mustafa Tıngır "Eylem adı altında kapı kıran, polise taş atan, Meclis kapısı üzerinde tahterevalli gibi oynayarak eylemlere gidenler ne zaman tutuklanacak?” diyerek tepki gösterdi.

Öğretmen kimliği adı altında yapılan bu vandallıkları kabul etmediklerini belirten Tıngır, “Okul da bizim, cami de bizim, üniversiteler de bizim. Aidiyet hissetmeyen Rum tarafına gidebilir” dedi.

Tıngır’ın açıklaması şu şekilde devam etti:

“Kanımızı dökerek geldik, ben buradan ancak kanımla ayrılırım. Çocuklarımız bizim baş tacımızdır. Eğer bunlar sınavları etkileyecek eylemlere devam ederlerse bunları tutuklayın. Bunların vandallıklarına karşı daha güçlü bir eylem yapıp, bu vandallığı engellemeye çalışacağız”.