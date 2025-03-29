Disiplin tüzüğünde yapılan değişikliğin geri alınmasına rağmen, İrsen Küçük Ortaokulu'nda dün yine "başörtüsü" krizi yaşandı.

Dün sabah saatlerinde okula gelen TC uyruklu aile, öğretmenlere ve sendika temsilcilerine yönelik "siz devlet değilsiniz, siz çocuğumuzun ne giyeceğine karışamazsınız, burası devlet okulu" diyerek başörtüsü giyen kız çocuğunu okula sokmaya çalıştı.

Aileye, Orta Eğitim Dairesi Müdürü destek verdi, çocuğu alıp okula sokmaya çalıştı.

Öğretmenler ise tüzüğe uygun şekilde giyinmesi halinde çocuğu okula alacaklarını söylediler.

Velilerin de öğretmenlere destek olmasıyla, aile bu girişiminden vazgeçti.

Daha sonra Eğitim Bakanlığı yetkileri "öfkeli" şekilde okula giriş yaptı.

İrsen Küçük Ortaokulu'na gelen; Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Talim Terbiye Dairesi Müdürü Murat Aktuğ, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu ve denetmenler, Okul Müdürü Gülden Öyçüm'ün odasına daldı ve siyasi baskı yapmaya başladı.

Bir süredir baskılara dayanamayarak izin hakkını kullanan okul müdürü Gülden Öğçüm, Eğitim Bakanlığı yetkililerinin baskılarına dayanamayarak odasında baygınlık geçirdi.

Öyçüm’ün odasına giren okul öğretmenleri, Bakanlık yetkililerinin odadan çıkması için uzun süre mücadele etti. Daha sonra okula ambulans çağrıldı ve sağlık çalışanları müdüre müdahalede bulundu.

Bakanlık yetkilileri yarattıkları kaos sonrası okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

Odada, Bakanlık Daire Müdürü'nün Okul Müdürü Gülden Öyçüm'e "Gidip o çocuğu alıp okula sokacaksın, sonra isterseniz disipline verirsiniz" dediği, Öyçüm'ün de "Daire Müdürü sizsiniz, siz yapın" cevabını verdiği duyuldu.

Bu sırada öğrencilerin korku dolu bakışlar eşliğinde süreci izledikleri gözlemlendi...

Öte yandan, farklı okullardan birçok öğretmen destek amacıyla İrsen Küçük Ortaokulu'na geldi.

İrsen Küçük Ortaokulu'nda yaşanan kaos üzerine açıklama yapan öğretmenler, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu istifaya davet etti.

Okul önünde açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı'nın okula üst düzey yetkililer göndererek baskı yaratmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Eylem, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu istifaya davet etti.

Selma Eylem, olaylardan elçiliği ve Eğitim Bakanlığı’nı sorumlu tuttu. Eylem, “Bize saldıranların kim olduğunu biliyoruz. Başta elçi ve Eğitim Bakanlığı bu gerginliğin sorumlusudur. Toplumu bölme hamlelerine karşı çağrı yapıyoruz. Çeksinler ellerini çocuklarımızın üzerinden. Hakaret edenlere de hukuk yoluna başvuracağız.” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de “Bu ülkede dininden ya da örtüsünden dolayı kimseye müdahale edilmedi. Bu tartışmaları ülkeye sokmaya çalışan zihniyete öğretmen ve toplum izin vermeyecek” dedi.

Hemen ardından okuldaki tüm öğretmenler Çavuşoğlu'nu istifaya davet eden sloganlar attı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu eleştirerek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu müsteşar ve daire müdürleriyle birlikte istifa etmeye çağırdı.

Maviş, “Başbakan Ünal Üstel’in istişare anlayışı bu mudur yoksa Nazım Çavuşoğlu kaosu büyütmek mi istiyor?” diye sordu.

(Foto Kaynak : Özgür Gazete)