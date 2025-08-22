Fileleftheros “Lefkoşa-Bakü Açık Hattı” başlıklı haberinde Rum diplomatik çevrelerinin görüşmeyi “Azerbaycan ile iletişim kanalını açık tutan yeni görüşme” olarak değerlendirdiğini yazdı.

Haberde telefon görüşmesi Rum diplomatik çevreleri tarafından “şimdiye kadar hiçbir temas olmayan kritik öneme sahip bir ülke ile yeni bir görüşme” şeklinde yorumlandı. Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olmasının Azerbaycan arasında daha ileri iletişim ve iş birliği perspektifleri yaratacağına inanç belirtildi.

Habere göre Kombos, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile aralarında verimli diye nitelediği telefon görüşmelerinde Bayramov’u, Azerbaycan ile Ermenistan liderleri arasında Ortak Bildiri imzalanması nedeniyle tebrik ettiğini açıkladı. Kombos Güney Kıbrıs’ın, AB dönem başkanlığı çerçevesinde “barış sürecine katkı koymaya hazır olduğunu” da söyledi.

Gazete Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “X” platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda Bayramov ve Kombos’un karşılıklı ilgi alanlarıyla ilgili konuları ve bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarının kaydedildiğini, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın da benzer bir açıklama yayımladığını yazdı.