Yeltekin yazılı açıklamasında, Kooperatif Şirketler Mukayyidini “Duyarsızlıkla” suçlayarak, “Olko Birlik Ltd. Kooperatifi 50 yıldır bölge ve ülke halkına hizmet verirken tüm mali kaynakları zayıflatılmış ve araçları da satılmıştır” dedi.

Yeltekin, Olko Birlik çalışanlarının haklarının da eksik ödenerek kapatıldığını savunarak, “Kooperatif Şirketler Mukayyidinin, bazı kooperatiflerdeki usulsüz uygulamalara göz yumduğunu, taraflı, yanlı ve siyasi davrandığını” iddia etti. Yeltekin, “Ülkede faaliyette olan kooperatiflerin sorunlarının çözülerek yaşatılması yerine kapatmayı seçen, Kooperatif Şirketler Mukayyidini vicdan muhasebesi yapmaya” çağırdı.