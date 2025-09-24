Basın-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, “KTOEÖS’ün verdiği aydınlık mücadelede her koşulda yer alacağımızın bilinmesi isteriz. Bizler çağdaş, bilimsel ve laik eğitim sistemini en değerlilerimiz olan çocuklarımız için korumaya devam edeceğiz” denildi.

Kıbrıs Türk halkının kültürüne, yasalarına, toplumsal yapısına ve laik sistemine aykırı olduğunu savunduğu “Disiplin Tüzüğü”ne karşı öğretmenlerin verdiği mücadeleye, destek verdiklerini belirten Basın-Sen, buna geçit vermemek için mücadeleye devam ettiklerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile AK Parti Kıbrıs Temsilciliğini eleştiren Basın-Sen, Kıbrıs Türk toplumunun laik yapısının bozulmak istendiğini, çocukların istismar edildiğini, ailelerin de zorla sürece dahil edildiğini savundu.

Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın verdiği aydınlık mücadelede her koşulda yer alacağını, çağdaş, bilimsel ve laik eğitim sistemini çocuklar için korumaya devam edeceğini kaydetti.