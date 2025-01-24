Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıslı Türklerin, İngiltere’de sadece birer birey değil, aynı zamanda bir halkın gururu, sesi ve yansıması olduğunu belirtti. “Haklarımızı savunmak, kimliğimizi korumak ve uluslararası arenada sesimizi duyurmak için sizlere ihtiyacımız var” diyen Üstel, birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Anavatan Türkiye’ye, Türk milletine olan bağlılığın, Kıbrıs Türk halkının varoluşunun en önemli dayanaklarından biri olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Nerede yaşarsanız yaşayın, Türk bayrağının dalgalandığı her yer, bizim için bir vatan köşesidir. Kıbrıs Türk halkı olarak, bu milli birlik ve beraberlik duygusunu her zaman korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız” dedi.

-“Sizler, Kıbrıs Türk halkının dünya üzerindeki birer ışığısınız; kimliğimizin, kültürümüzün ve tarihimizin taşıyıcılarısınız”

Başbakan Üstel, Londra’daki özel resepsiyonda Kıbrıslı Türk toplumu ile buluşarak, fikir alışverişinde bulundu.

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Üstel konuşmasına, “Bugün burada, İngiltere topraklarında bir araya gelirken, hepimizi bir arada tutan o derin ve kutsal bağ üzerine düşünmek istiyorum: Vatan sevgisi. Nerede yaşarsak yaşayalım, kimliğimizin, kültürümüzün ve tarihimizin kalbinde Kıbrıs’ın gururu ve onuru yatıyor. Sizler, vatanımızın sadece evlatları değil, aynı zamanda dünyadaki temsilcilerisiniz” diyerek, başladı.

Kıbrıslı Türk olmanın, sadece bir coğrafyanın insanı olmak değil; bir halkın mücadelesini, onurunu ve değerlerini taşımak olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Bugün binlerce kilometre ötede bile olsa, aynı kültürü, aynı tarihi ve aynı değerleri paylaşan insanlarla bir arada olmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Sizler, Kıbrıs Türk halkının dünya üzerindeki birer ışığısınız; kimliğimizin, kültürümüzün ve tarihimizin taşıyıcılarısınız.

Buraya sadece bir siyasetçi olarak değil, aynı zamanda sizin gibi Kıbrıs’ın ruhuyla yoğrulmuş biri olarak geldim. Hepimiz biliyoruz ki Kıbrıslı Türk olmak, bir adadan çok daha fazlasını ifade eder. Bu, köklerimizi korurken dünyayı kucaklamayı, barış içinde ama onurlu bir şekilde yaşamayı, kimliğimizi kaybetmeden yeniliğe açık olmayı öğrenmek demektir. Bu ruh, uzaklarda olsanız bile sizlerle birlikte yaşamaya devam ediyor.”

-“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti en büyük destekçimiz ve dayanağımız oldu”

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının, tarih boyunca varlığını koruma mücadelesinde en büyük destekçisi ve dayanağı olduğunun altını çizen Başbakan Üstel, “Türkiye, milli davamızın her aşamasında yanımızda olmuş, haklarımızı uluslararası platformlarda savunmuş ve Kıbrıs Türk halkının güvenliği, refahı ve geleceği için fedakârlık yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına sağladığı ekonomik, siyasi ve askeri desteğin, bugün bağımsızlığın temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Türkiye’nin desteğiyle eğitim, sağlık, altyapı ve daha birçok alanda önemli gelişmeler kaydettik. Unutulmamalıdır ki, Türkiye ile olan kardeşlik bağlarımız, sadece tarihsel bir dayanışma değil, aynı zamanda milli kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

-“Sizler bir halkın gururu, sesi ve yansımasısınız”

Kıbrıslı Türklerin, İngiltere’de sadece birer birey değil, aynı zamanda bir halkın gururu, sesi ve yansıması olduğunu ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“Gittiğiniz her yere Kıbrıs’ın sıcaklığını, dostluğunu ve dayanışmasını taşıdınız. Kıbrıs Türk halkının sesi burada daha gür, daha güçlü çıkıyor. İngiltere gibi bir ülkenin toplumunda köklü bir yer edinmiş olmanız, bizi gururlandırıyor. Ancak bu sadece bir başarı hikâyesi değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluk.

Sizlerin burada, hem kendi kimliğinizi koruyarak hem de bu toplumun bir parçası olarak nasıl bir köprü inşa ettiğinizi görüyoruz. Bu köprü, sadece Kıbrıs’la İngiltere arasında değil, aynı zamanda kültürler ve insanlar arasında bir bağ oluşturuyor. İşte tam da bu nedenle, sizlerle dayanışma içinde olmak bizim için hayati önem taşıyor.”

Kıbrıs Türk halkının tarihinin, barış ve adalet arayışıyla dolu bir mücadele olduğunu belirten Başbakan Üstel, “Her adımımızda, her karış toprağımızda bu mücadelenin izlerini taşırız. Ancak bu mücadele sadece adada değil, sizlerin bulunduğu yerlerde de devam ediyor. Haklarımızı savunmak, kimliğimizi korumak ve uluslararası arenada sesimizi duyurmak için sizlere ihtiyacımız var” diye konuştu.

Bir milletin büyüklüğünün, sadece sınırları içinde değil, diasporasının etkisiyle de ölçüldüğünü ifade eden Başbakan Üstel, “Sizlerin İngiltere’de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunma noktasında ne denli önemli bir rol oynadığınızı biliyoruz. Bizimle birlikte yürüdüğünüz bu yolda, daha güçlü bir ses olmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

-“Kıbrıslı Türk olmak, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmanın gururunu taşımaktır”

Başbakan Üstel konuşmasına şöyle devam etti:

“Biliyorum ki burada, binlerce kilometre ötede yaşarken, vatan hasreti kalbinizin bir köşesinde hep var. Ancak bu hasret, bir eksiklik değil; aksine, kimliğinizin en güçlü yanıdır.

Kıbrıslı Türk olmak, kökleri derinlerde bir çınar gibi toprağa bağlı, dalları ise dünyanın dört bir yanına uzanan bir ağaç olmaktır.

Kıbrıslı Türk olmak, sadece bir adanın insanı olmak değildir. Kıbrıslı Türk olmak, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmanın gururunu taşımaktır. Bizim için Kıbrıs Türk kimliği, Türklük şuuruyla yoğrulmuş bir kimliktir.

Bu şuur, milli mücadelemizde bizi güçlü kıldı, bağımsızlığımızı kazanmamızı sağladı ve bugün de haklı davamızı savunmamızın temelini oluşturuyor.”

Anavatan Türkiye’ye, Türk milletine olan bağlılığın, Kıbrıs Türk halkının varoluşunun en önemli dayanaklarından biri olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Nerede yaşarsanız yaşayın, Türk bayrağının dalgalandığı her yer, bizim için bir vatan köşesidir. Kıbrıs Türk halkı olarak, bu milli birlik ve beraberlik duygusunu her zaman korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız.

‘Kıbrıslı Türk olmak sizin için ne ifade ediyor?’ sorusuna verilecek cevap aynen şöyledir: Sadece bir coğrafya değil, bir aidiyet duygusu, bir tarih ve bir gelecek vizyonudur. Bu vizyonu birlikte korumak, gençlerimize aktarmak ve dünyaya tanıtmak bizim en büyük görevimizdir.”

-“Gelin, Kıbrıs Türk halkının haklarını daha güçlü savunmak için birlikte çalışalım”

“Kim daha önce buralara gelip sizlere ne dedi, hangi vaatlerde bulundu, nelerin olup olmadığını bilmem” diyen Üstel, konuşmasında şu çağrıda bulundu:

“Bugün burada, Kıbrıs Türk halkının geleceği için sizlere bir çağrıda bulunuyorum. Gelin, birlik olalım. Gelin, Kıbrıs Türk halkının haklarını daha güçlü savunmak için birlikte çalışalım. Gelin, gençlerimize kimliklerini unutturmadan daha parlak bir gelecek sunalım. Biz, küçük bir halk olabiliriz ama tarihin bize öğrettiği bir şey var: Dayanışma içindeki bir halkın gücü, her türlü zorluğu aşar. Bugün burada sizlerin, taleplerini, sizlerin saygın görüşlerini dinlemek, sizler için yapılması gerekenleri ve ülkemiz için atılması gereken adımları atmak adına birlikte bir akıl yolu çizmek için buradayım.

Sizlerin katkılarıyla Kıbrıs Türk halkı daha güçlü olacak. Eğitim, kültür, ekonomi ve siyaset alanlarında atacağınız her adım, bizimle birlikte bir halkın onurunu yükseltecek.”

-“Sizlerin çabaları, bizim adada verdiğimiz mücadeleyi uluslararası alana taşır”

“Sizler burada sadece birer birey değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının taşıyıcılarısınız. Sizlerin çabaları, bizim adada verdiğimiz mücadeleyi uluslararası alana taşır” diyen Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Ben buradan, Kıbrıs’tan taşıdığım selam ve sevgiyle sizlere şunu söylemek istiyorum: Nerede olursanız olun, Kıbrıs’ın kalbi sizlerle atıyor. Bizim birliğimiz, köklerimiz kadar güçlü; ve geleceğimiz, birlikte attığımız her adım kadar parlak olacaktır. Yaşasın Kıbrıs Türk halkının dayanışması, Yaşasın Anavatan Türkiye, yaşasın kardeşlik.”