Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor ve Galatasaray karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata (2) attı.

Galatasaray puanını 80 yaptı ve 5 puanlık avantajını sürdürdü. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

EYÜPSPOR'DA 5 EKSİK

Teknik direktör Arda Turan, Galatasaray karşısında 5 futbolcusundan yararlanamadı. Turan, sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'e görev veremedi. Ayrıca lisansı çıkarılmayan İsmail Can Fidan da Galatasaray'da karşı mücadele edemeydi.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü müsabakada Barış Alper Yılmaz'dan faydalanamadı. Ligin 32. haftasındaki Sipay Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor'a karşı forma giyemedi. Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata ve Kaan Ayhan kadroya alındı. Cuesta ve Jelert yabancı sınırına takıldı.