Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeleri Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Dayanışma Forumu düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) destekleri ile Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı tarafından organize edilen etkinliğe ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden STK temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı. Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in forum katılımcılarına gönderdiği mesajı okudu.

Aliyev mesajında, TDT'nin dönem başkanı olan Azerbaycan'ın üye ülkelerin sivil toplum kuruluşları arasında da toplumsal iletişimin güçlendirilmesine çalıştığını belirtti.

Türk dünyasının bugün yükseliş dönemini yaşadığını dile getiren Aliyev, "Beş yıl önce kazandığımız Karabağ Zaferi, Türk halklarının ortak sevinci ve gurur kaynağıdır. Yeniden inşa edilen Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgeleri ile açılacak Zengezur Koridoru'nun Türk devletleri arasındaki işbirliğinin gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Aliyev, TDT üyesi ülkelerle ikili ve çok taraflı temelde sivil toplum kuruluşları arasındaki karşılıklı iletişimi güçlendiren projeleri desteklemeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Türk dünyası sivil toplum kuruluşlarının, BM ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde ortak, koordineli faaliyet göstermesi, tek bir platformda birleşmesi, ortak işimize ve hedeflerimize büyük katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Forum, "Zengezur Koridoru: Türk Coğrafyasını Birleştiren Köprü" başlıklı panelle devam etti. Panelde, Zengezur Koridoru'nun açılmasının ardından yeni duruma yönelik hazırlıklar ve Türk dünyası sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki girişimleri ele alındı.

TDT üyesi ülkelerden 500'den fazla katılımcının yer aldığı forum yarın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde devam edecek.