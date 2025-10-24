Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC için yaptığı ilhak çağrısını Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik’e değerlendirdi.

MHP lideri Bahçeli, seçimlerde 218 bin kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğuna işaret etti; büyük bir farkla Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ın Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) logosuyla seçimlere katılmasının kendisine avantaj sağladığını ima etti.

Bahçeli’nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Seçim pusulasında yeni seçilen Cumhurbaşkanının adının ve partisinin olmasıyla Ersin Tatar Beyefendinin sadece adının yazmasındaki farkı oy kullanan seçmen açısından ne ölçüde etkili olduğunu gördük.”

Seçim öncesinde TV kanallarında’ federasyon mu iki devletli çözüm mü’ tartışmalarının çok yapıldığını kaydeden Bahçeli, “Bu yüzden federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük federasyon kıvılcımının ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım.” dedi.

Bahçeli, federasyon tezinin beklenti haline gelmesinin Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturacağını öne sürdü; “KKTC’de federasyon, Suriye’deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC’nin Türkiye’ye katılması olacaktır” ifadeleri kullandı.