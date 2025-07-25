Nazlı açıklamasında , devlet hastanelerinde kürtaj hizmetlerinin fiili durumunu ve kadınların bu hizmetlere erişimini değerlendirerek, devletin bu konuda eğitim ve sosyal hizmet alanındaki eksiklikleri bulunduğunu kaydetti.

Devlet hastanelerinde anne ya da bebeğin sağlık riski olmadığında kürtaj yapılmıyor olmasının da bu sorunlarda önemli bir etken olduğunu düşündüklerini belirten Nazlı, kürtaj ile ilgili yasal çerçevenin bilindiğini ancak fiili durumun önem taşıdığını belirtti ve yetkilileri, bunu kamuoyuna teyit etmesi gerektiğini kaydetti.

Devletin sağladığı bu sağlık hizmetinden ihtiyaç halinde yararlanılması için kadınlar olarak girişimde bulunacaklarını ifade eden Nazlı, “Devlet Hastanelerinde Kadının ya da Bebeğin Sağlık Riski Olmadan Kürtaj Fiilen Yapılıyor mu?" ve "Kadınlar İhtiyaç Durumunda Devlet Hastanesine Giderse Kendilerine Bu Sağlık Hizmeti Süresi İçinde İvedi Olarak Sağlanacak mı?" sorularına yanıt beklediklerini kaydetti.