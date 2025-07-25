Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Birlik üyelerine; çalışanlara sahip çıkma çağrısında bulunarak, “Ne para ne de taahhütlerimiz onların hayatlarından daha değerli olmamalıdır. Çok tehlikeli bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız. Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamış olduğu tarifeye uyulmasına özen gösterin. Çalışanlarınız kendileri tercih etse bile çalışılmasına müsaade etmeyin” ifadelerini kullandı.