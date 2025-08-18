Alithia ve diğer gazetelere göre, 34 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 53 yaşındaki hayat arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının 14 yaşındaki oğlunu da, annesini kurtarmaya çalıştığı için yaralayan şahıs daha sonra intihar etmeye çalıştı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, yaralıları Baf Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Maktulün yaralı oğlu tedavi altına alındı.

Ayakta tedavi gördükten sonra tutuklanan zanlı hakkında 34 yaşındaki kadını planlayarak öldürmek ve 14 yaşındaki oğlunu öldürmeye çalışmakla ilgili soruşturma başlatıldı.