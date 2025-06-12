Haravgi gazetesi salı akşamı yaşanan olay neticesinde tutuklanan kişinin dün mahkemeye çıkarıldığını ve sekiz gün gözaltında kalmasına karar verildiğini yazdı. Gazete şahsın valizinde ne olduğunu bilmediğini, valizi ücret karşılığında Güney Kıbrıs’a getirmek için İspanya’dan teslim aldığını ve nihai alıcının da kim olduğunu bilmediğini söylediğini de ifade etti.

-Limasol’da gümrüksüz tütün ürünleri gele geçirildi

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise Rum Gümrük Dairesi çalışanlarının dün Limasol’da 44 yaşındaki bir şahsın aracında yaptıkları aramada gümrüksüz 73 karton sigara, 17 karton elektronik sigara ve 2 kilo tütün ele geçirdiği belirtildi.

Gazete, şahsın tutuklandığını, ürünlere ve araca ise gümrük dairesi tarafından el konulduğunu kaydetti.