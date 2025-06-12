Politis gazetesi, arıtma ünitelerinin, Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun “ünitelerin Haziran ayında devreye gireceği ve su dağıtımına başlayacağına” dair teminatlarına karşın gecikmelerin yaşanmasının beklendiğini, sürecin temmuz ayına sarktığını yazdı.

Habere göre, Su İşleri Dairesi Müdür Vekili Yorgos Kazancis, takvimde en az bir aylık gecikmenin yaşanacağını belirtirken yeni tarihin 22 Temmuz şeklinde güncellendiğini ifade etti.

Kazancis, hedefin ilk baştan itibaren arıtma ünitelerinin yerleştirilmesinin Haziran ayı sonuna veya Temmuz ayı başına kadar tamamlanması olduğunu ancak kendilerinin bu takvimin biraz gerisinde kaldıklarını söyledi.

Kazancis, bir soru üzerine 22 Temmuz itibarıyla su vermeye başlanmasının mümkün olacağını düşündüklerini de belirtti.