Haravgi gazetesi Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü bölümünde, Tapu Dairesi memuru Andreas Hacıraftis’in tanık olarak dinlendiğini yazdı.

Habere göre Hacıraftis, Afik Grub’un, İskele, Tatlısu ve Esentepe’deki “Ceasar Resort”, “Ceasar Breeze”, “Ceasar Bay” ve “Ceasar Cliff” ismini taşıyan inşaatlarıyla ilgili veriler sundu.

Hacıraftis, 1974 yılından sonra Girne ve Mağusa bölgesi arşiv kopyalarının, adanın kuzeyinde kaldığını, 1980 yılında hükümetin, göçmenlere taşınmazlarını beyan etmeleri konusunda çağrıda bulunduğunu bunun sonucunda da kuzeydeki taşınmazlarla ilgili arşiv oluşturulduğunu belirtti.

Yapılan bu beyanların, muhtarlar tarafından da teyit edildiğini belirten Hacıraftis, bu verilerin bugüne kadar, hak sahipliği açısından referans noktası olarak alındığını vurguladı.

Polisin gönderdiği uydu görüntüleri ve Tapu Dairesi’nin “GSI” sistemi kullanılarak parsellerin tespitinin yapıldığını söyleyen Hacıraftis, “Ceasar Breeze” sitesinin, 2023’te tespit edilemediğini, yeni fotoğraflar aracılığıyla Mayıs 2024’te varlığının belirlendiğini savundu.

Savunma adına avukat Marias Neofitu ise arşivlerin hukuki geçerliliğine itiraz ederek bunların tapu değil geçici teyitler olduğundan bahsetti.

Tanık Hacıraftis ise sürecin geçerliliğinde ısrar etti.

Hacıraftis “Ceasar Cliff” ile ilgili tapu belgesinin neden sunulmadığı şeklindeki soru üzerine, bugüne kadar bununla ilgili hak sahipliği kaydı yapılmadığını belirtti. Hacıraftis, polisin Eylül 2023’teki bir mektubunun bu inşaatla ilgili olmadığını bu nedenle davanın delilleri arasında yer almadığını savundu.

Gazete mahkemenin, ilgili fotoğrafları, haritaları ve belgeleri delil olarak kabul ettiğini davanın ise 9 ve 15 Eylül’de devam etmesine karar verdiğini de yazdı.