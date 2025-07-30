Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Ziya Öztürkler, BRT’de Aziz Karaaziz’in sunduğu “Gündem Artı” programında konuştu.

Öztürkler, “Ortak bildiri, sadece KKTC’nin Türk dünyasındaki görünürlüğünü değil aynı zamanda Rum tarafına karşı verilmiş güçlü ve diplomatik bir mesajı da barındırıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Ankara’daki görüşmesinden çıkan sonuç da bu bağlamda çok değerlidir” dedi.

“Bildiğiniz üzere Kazakistan, kısa bir süre önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde büyükelçilik açtı. Buna rağmen, biz Kazakistan’da en üst düzeyde kabul gördük, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildik. Bu bizim için diplomatik açıdan son derece anlamlı bir gelişmedir” diyen Öztürkler, Türk dünyasında, KKTC’nin konumunun güçlendiğine işaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yönelik hakaret içeren söylemlere de sert tepki gösterdi. “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’a yönelik ifadeler kabul edilemez. Bu, Kıbrıs Türk halkına ve milli mücadeleye hakarettir” diyen Öztürkler, devletin bu tür söylemlerle ilgili somut önlemler alması gerektiğini vurguladı.

-“Yasal çerçeve oluşturulmalı”

Meclis’te uzun süredir sonuçlandırılmamış yasaların gündeme gelmesi gerektiğini belirten Öztürkler, milli değerlere yönelik saldırıların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

“Ülkenin liderlerinin korunabileceği bir yasal çerçeve oluşturulmalı. Bu sadece kişileri değil, milli hafızayı da korumaktır” diyen Öztürkler, yasal eksikliklere dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’ta geçen günlerde meydana gelen orman yangınına, KKTC tarafından yapılan yardım teklifinin Rum yönetimi tarafından reddedildiğini hatırlatan Öztürkler, şöyle konuştu:

“Biz tüm makamlarımızla yardıma hazırdık. Ancak hava yardımımızı bile kabul etmediler. Güney Kıbrıs, silahlanmaya harcadığı bütçeyi yangınla mücadeleye ayırsaydı bu felaket yaşanmazdı.”

Kıbrıs Türk tarafının su, elektrik ve uyuşturucu ile mücadele gibi alanlarda iş birliğine açık olduğunu ancak Rum tarafının hâlâ Kıbrıs Türklerini azınlık gibi gördüğünü ifade eden Öztürkler, bu tutumun çözüm üretmenin önündeki en büyük engel olduğunu dile getirdi.

Geçmişte İçişleri Bakanı olarak sınır kapılarıyla ilgili yaptığı incelemelere değinen Öztürkler, yeni kapı açma girişimlerinin Rum tarafı tarafından sabote edilmeye çalışıldığını belirterek, “Biz elimizden gelen tüm iyileştirmeleri yaptık. Ancak Rum tarafı işi yokuşa sürmeye devam ediyor” dedi.