Avustralya Parlamentosu, 16 yaşın altındaki kişilerin bazı sosyal medya platformlarında hesap sahibi olmasını yasaklayan yasayı kabul etti.

Tasarı perşembe günü Parlamento'da yapılan oylama sonucunda kabul edilerek resmen yasalaşmış oldu.

Avustralya'nın bu hamlesi, ebeveynlerin çocuklarının internet ortamında korunmasını giderek daha fazla talep ettiği bir dönemde geldi.



Yeni bir ankete göre, yasak Avustralyalıların yüzde 77'si tarafından destekleniyor ancak en az 12 ay boyunca yürürlüğe girmeyecek.

BİR YIL SÜRELERİ OLACAK

Sosyal medya platformlarının cezalar uygulanmadan önce yaş sınırlamalarını nasıl uygulayacakları konusunda çalışmak için bir yılları olacak.

Yasayla sosyal medya platformları TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X ve Instagram’a Avustralya kurallarını çiğnerlerse 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 1 milyar 124 milyon lira) kadar ceza kesilebilecek.