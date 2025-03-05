Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen merhum Attila Topaloğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ile Topaloğlu ailesinin birlikte düzenleyeceği anma töreniyle Cuma günü saat 11.30’da kabri başında anılacak.

Önce hakemlik ardından Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve MHK Başkanlığı yapan Attila Topaloğlu, daha sonra ise Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak, bu program tarzını hayata geçiren ilk kişi oldu.

Cuma saat 11:30’da kabri başında yapılacak olan anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katılacak. Yapılacak konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlanacak.