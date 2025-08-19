Limasol’un dağlık kesimlerinde 23-24 Temmuz tarihlerinde çıkan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin de evsiz kalmasına neden olan yangına ilişkin araştırma yapmak üzere Güney Kıbrıs’ta bulunan ABD’nin “ATF” kuruluşuna bağlı uzman ekip dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı ATF kuruluşunun uzman ekiplerinin yangına ilişkin incelemelerini tamamladıklarını ve dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bilgi aktardıklarını yazdılar.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstaninos Letimbiotis dün toplantı sonunda yaptığı açıklamada, ATF ekibinin yangının çıkış noktasını ve sebebini tespit ettiğini, yaklaşık iki hafta içerisinde ayrıntılı raporunu sunacağını ifade etti.

Letimbiotis, yapılan tespitlerin, yangının bir noktadan çıktığı ve çok hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle müdahalenin zorlaştığı şeklinde olduğunu da aktardı.

Yangının yol açtığı zararın karşılanması konusunda AB’ye başvuru yapma hazırlıklarının sürdüğünü belirten Letimbiotis, başvuru yapılabilmesi için gerekli verilerin toplanması amacıyla hükümet birimlerinin koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise toplantı sonrasında bir açıklama yayımlayarak ABD ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Habere göre, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, yangınlar konusunda yardım talebine ABD Adalet Bakanlığı’ndan hemen olumlu yanıt gelmesinden duyulan memnuniyet de dile getirildi.